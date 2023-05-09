Агент спартаковца Дуарте возмущён высказываниями экспертов

Агент Августо Параха, который работает с защитником «Спартака» Алексисом Дуарте, отреагировал на критику в отношении игрока.

Как известно, в последние дни ряд экспертов выступили с мнением о том, что Дуарте не соответствует уровню московского клуба.

«Последние высказывания об Алексисе - сумасшествие! Абсолютно непрофессионально. Уход из клуба? Говорить об этом просто несерьезно», - сказал Параха, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

«Спартак» на текущий момент занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата России. Ближайший матч команда проведёт 13 мая – против «Химок».

Романцев: «Появление Дуарте в «Спартаке» вызывает много вопросов»