Маслов поделился мнением о критике в адрес Дуарте

Защитник «Спартака» Павел Маслов отреагировал на критику в адрес своего одноклубника Алексиса Дуарте, который удалился по ходу матча 26-го тура РПЛ против «Зенита» (2:3).

По словам Маслова, ошибки — это нормально. Защитник отметил, что Дуарте сам прекрасно всё понимает, поэтому лишний раз напоминать ему об этом не стоит.

«Не видел особо критики, потому что особо не читаю информационные ресурсы. Это точно так же бывает со всеми, все футболисты удаляются. Человек всё прекрасно понимает», — цитирует Маслова «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне Дуарте провёл за «Спартак» семь матчей, не отметившись в них результативными действиями. После 26 туров РПЛ «красно-белые» занимают четвёртое место в турнирной таблице, имея в своём активе 49 набранных очков.