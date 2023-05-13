Ловчев: «У «Спартака» пропала хорошая спортивная наглость и уверенность в себе»

Бывший игрок «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев поделился ожиданиями от матча 27-го тура РПЛ, в котором «красно-белые» встретятся с «Химками».

По мнению ветерана, «Спартак» является явным фаворитом предстоящей встречи, однако возможные ошибки «красно-белых» в обороне и боевой настрой химчан способны выровнять ситуацию на поле. Ловчев также считает, что в этой игре команды на двоих смогут забить не больше двух мячей.

«Химки» будут активно прессинговать, «Спартак» испытает немалые проблемы при выходе из обороны в атаку. К тому же у «красно-белых» в последних матчах куда-то пропала хорошая спортивная наглость и уверенность в себе. Поэтому мне кажется, что игра получится «низовой», тотал будет меньше 2,5. Ставлю на победу «Спартака», — приводит слова Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Химки» — «Спартак» состоится сегодня, 13 мая. Начало встречи запланировано на 14:00 по московскому времени.