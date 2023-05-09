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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гаврилов – о чемпионстве «Зенита» в следующем сезоне: «Не бегите вперёд паровоза!» эксклюзив

09 Мая 2023 • 10:22 Комментировать (1)
Химки
...
Спартак Москва
13.05 14:00

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился эмоциями от очередного чемпионства «Зенита» в Российской премьер-лиге. Напомним, в воскресенье «сине-бело-голубые» обыграли «красно-белых»  и досрочно завоевали чемпионский титул.

- Многие уже поздравили «Зенит» с завоеванием чемпионского титула в 2024 году. Присоединитесь к этой группе экспертов?

- Не надо бежать вперёд паровоза! Какой 2024 год? Всё ещё может измениться. Может, сразу на пять лет вперёд их тогда объявим чемпионами?

- Сегодня «Спартак» - основной кандидат на реальную борьбу с «Зенитом» за чемпионство?

- Почему же основной? Потенциально с «Зенитом» могут побороться клубы, которые сейчас борются за вторую строчку. Те же ЦСКА и «Локомотив» ещё. «Спартак» тоже много лет подряд завоёвывал чемпионство. И что?

- Потом перестал.

- «Зенит» тоже может перестать, что тут такого?

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Юрий Гаврилов
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