Мостовой назвал лучшего российского игрока «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом «Зенита» среди россиян.

«Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне. Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет семь голевых передач. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что хавбек не планирует оставаться в санкт-петербургском клубе и хочет попробовать свои силы в Европе.