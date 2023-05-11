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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой назвал лучшего российского игрока «Зенита»

11 Мая 2023 • 18:37 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о том, кто является лучшим футболистом «Зенита» среди россиян.

«Кто-то скажет, что преимущество за Мостовым, потому что Андрей в этом году зарекомендовал себя, но Кузяев на протяжении многих лет играл на высоком уровне. Он и в том году и в позапрошлом выступал в основе «Зенита», поэтому его можно назвать лучшим из россиян», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне 30-летний Кузяев принял участие в 31 матче во всех турнирах, забил пять мячей и записал на свой счет семь голевых передач. Контракт футболиста с «Зенитом» истекает предстоящим летом.

Ранее сообщалось, что хавбек не планирует оставаться в санкт-петербургском клубе и хочет попробовать свои силы в Европе.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Далер Кузяев Андрей Мостовой
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