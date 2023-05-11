«Если «Зенит» сейчас не отпустит Малкома, то он дурака начнёт валять» — Агент Сафонов

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход нападающего «Зенита» Малкома Филипе предстоящим летом.

«Сколько «Зениту» реально выручить за трансфер Малкома? 20-25 миллионов евро. Отбить 40 миллионов никак не получится. Стоит ли отпускать его за такие деньги? Это надо спрашивать у Медведева и Миллера. А если его сейчас не отпустишь, то он дурака начнет валять», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

По мнению агента, уход Малкома не очень сильно повлияет на «Зенит», клуб возьмет других футболистов. Сафонов добавил, что оценивает вероятность возможного ухода бразильца этим летом в 70 процентов.

В текущем сезоне 26-летний Малком провел 32 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.