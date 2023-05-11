Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Если «Зенит» сейчас не отпустит Малкома, то он дурака начнёт валять» — Агент Сафонов

11 Мая 2023 • 17:32 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
1 1.40 X 5.10 2 7.10
13.05 16:30

Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал возможный уход нападающего «Зенита» Малкома Филипе предстоящим летом.

«Сколько «Зениту» реально выручить за трансфер Малкома? 20-25 миллионов евро. Отбить 40 миллионов никак не получится. Стоит ли отпускать его за такие деньги? Это надо спрашивать у Медведева и Миллера. А если его сейчас не отпустишь, то он дурака начнет валять», — приводит слова Сафонова «Спорт День за Днем».

По мнению агента, уход Малкома не очень сильно повлияет на «Зенит», клуб возьмет других футболистов. Сафонов добавил, что оценивает вероятность возможного ухода бразильца этим летом в 70 процентов.

В текущем сезоне 26-летний Малком провел 32 матча во всех турнирах, забил 25 мячей и отдал 9 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 27 миллионов евро.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Алексей Сафонов Малком Филипе
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Мая
18:20 · Кубок России
Тихонов назвал главного фаворита Кубка России
18:08 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Дзюба заслужил новый контракт с «Локомотивом»
18:02 · Кубок России
Григорий Иванов: «Не стоит заранее отдавать финальный матч Кубка России «Лужникам»
17:53 · Россия. Премьер-лига
Владимир Федотов назвал секреты успеха «Зенита»
17:44 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил о переходе вратаря Гойло официально
17:37 · Россия. Премьер-лига
В «Пари НН» сообщили о переходе игрока в «Зенит» 1
17:32 · Россия. Премьер-лига
«Если «Зенит» сейчас не отпустит Малкома, то он дурака начнёт валять» — Агент Сафонов
17:22 · Россия. Премьер-лига
Бузова напрашивается в Медиалигу – «Я играла с легендами футбола в Барселоне»
17:17 · Россия. Премьер-лига
Бузова обратилась к Тарасову: «Забудь моё имя навсегда»
17:04 · Россия. Премьер-лига
Хавбек «Оренбурга» Вера: «ЦСКА нас переиграл»
17:00 · Россия. Премьер-лига
Вера назвал цель «Оренбурга» на остаток сезона
16:56 · Россия. Премьер-лига
Личка — о выкупе Мансильи: «Я очень рад, что обо всём уже договорились»
16:44 · Россия. Премьер-лига
Орлов: Что мешает «Спартаку» создать империю, как у «Зенита»?
16:43 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» назвали задачу на остаток сезона
16:42 · Россия. Премьер-лига
Личка назвал игроков, которые летом могут уйти из «Оренбурга»
Все новости
Рекомендуем