Бывший российский футболист «Динамо» и «Зенита», а ныне футбольный тренер Игорь Семшов высказался о будущем питерского клуба после того, как он в пятый раз кряду стал чемпионом России.

«Считаю, что, если у петербуржцев в составе так и останутся все иностранцы, а в клуб привезут еще новых, их гегемония продолжится. Просто с этим клубом невозможно конкурировать, если речь идёт о конкуренции на дистанции», - заявил Семшов «РБ Спорт», добавив, что в ближайшие три-четыре года «Зенит» продолжит считаться флагманом всего футбола России.

«Зенит» - один из тех клубов России, в составе которого играют множество легионеров, в основном – из Бразилии.

Семшов: «Малком однозначно сильнее Промеса»