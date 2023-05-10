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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов спрогнозировал будущее «Зенита»

10 Мая 2023 • 18:55 Комментировать
Зенит
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Краснодар
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13.05 16:30

Бывший российский футболист «Динамо» и «Зенита», а ныне футбольный тренер Игорь Семшов высказался о будущем питерского клуба после того, как он в пятый раз кряду стал чемпионом России.

«Считаю, что, если у петербуржцев в составе так и останутся все иностранцы, а в клуб привезут еще новых, их гегемония продолжится. Просто с этим клубом невозможно конкурировать, если речь идёт о конкуренции на дистанции», - заявил Семшов «РБ Спорт», добавив, что в ближайшие три-четыре года «Зенит» продолжит считаться флагманом всего футбола России.

«Зенит» - один из тех клубов России, в составе которого играют множество легионеров, в основном – из Бразилии.

Семшов: «Малком однозначно сильнее Промеса»

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит
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