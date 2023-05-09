Оливейра – о «Зените»: «Очень сложно постоянно держаться на вершине»

Вильям Оливейра, член тренерского штаба Сергея Семака в питерском «Зените» прокомментировал пятое чемпионство «сине-бело-голубых» подряд.

«От нас такого никто не ждал, когда мы с Семаком приходили в «Зенит» из «Уфы». Но мы трудились и добились результатов», - рассказывает Оливейра «Чемпионату».

Напомним, что Оливейра начал свою тренерскую карьеру в 2015 году в «Уфе». В 2019 году перебрался к Сергею Семаку в «Зенит».

«Поверьте, очень сложно постоянно держаться на вершине. Мы благодарны нашим игрокам, которые приняли этот вызов. Наши игроки добились всего благодаря своей самоотдаче, своему желанию победить», - пояснил тренер.

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