Стаматов: «Футболисты «Зенита» играют на уровень выше всех игроков РПЛ»

Болгарский легионер «Оренбурга» Матео Стаматов отметил уровень игроков питерского «Зенита». Команда Сергея Семака уже пятый сезон кряду становится чемпионом России.

«Про футболистов «Зенита» вообще можно не говорить, они на другом уровне. Играют по сути в другом чемпионате. Их уровень на порядок превосходит уровень игроков всех остальных команд РПЛ», - заявил болгарин «Матч ТВ», добавив, что конкретного футболиста, против которого было сложнее всего играть, он назвать не смог.

Напомним, 7 мая питерцы в принципиальном матче против «Спартака» (3:2) оформили пятое чемпионство в РПЛ кряду. Это случилось и благодаря осечке «Ростова» в домашнем матче с воронежским «Факелом» (0:2).

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