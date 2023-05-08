Итальянский журналист — о Кузяеве: «Не надо рекомендовать в чемпионат Италии средних игроков»

Итальянский журналист Массимо Франки поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Зенита» Далера Кузяева в один из клубов Серии А.

Франки назвал Кузяева средним игроком, выразив мнение, что он не заслуживает выступать в чемпионате Италии.

«Пять наших клубов сыграют в полуфиналах европейских турниров, что сделал этот футболист, чтобы выступать здесь? Кузяев — один из лучших российских футболистов и чемпион в составе «Зенита»? Это разве показатель высокого уровня?» — цитирует Франки Legalbet.

В нынешнем сезоне 30-летний Кузяев провёл за «Зенит» 31 матч, забил пять голов и отдал семь результативных передач. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной России в 10 миллионов евро.