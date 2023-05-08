Гранат считает, что из-за гегемонии «Зенита» интерес к чемпионату России падает

Бывший защитник сборной России Владимир Гранат высказался о гегемонии «Зенита» в РПЛ.

Напомним, вчера, 7 мая, команда из Санкт-Петербурга одолела на своём поле «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ, досрочно оформив своё пятое чемпионство подряд.

Гранат не считает, что гегемония «Зенита» негативно влияет на чемпионат России, однако признал, что зрительский интерес к РПЛ падает. Также эксперт подчеркнул, что для конкуренции с «сине-бело-голубыми» другим командам лиги нужны сопоставимые по уровню футболисты.

«Зенит» на голову всех сильнее. Хотелось бы, чтобы конкуренты подтянулись и была интересная борьба за чемпионство», — цитирует Граната «РБ Спорт».

За четыре тура до конца сезона «Зенит» опережает второй ЦСКА на 13 очков. Свой ближайший матч петербуржцы проведут 13 мая против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.