Григорян: «Если даже «Зенит» будет пить неделю, всё равно они забьют «Краснодару» минимум два»

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

По мнению специалиста, несмотря на то, что петербуржцы уже обеспечили себе победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России, им удастся забить в ворота «быков» минимум два мяча.

«Поддержу «Краснодар». Думаю, если даже «Зенит» будет пить неделю, всё равно они забьют минимум два. Это объективно. Игра завершится со счётом 2:2», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.