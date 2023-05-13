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Григорян: «Если даже «Зенит» будет пить неделю, всё равно они забьют «Краснодару» минимум два»

13 Мая 2023 • 10:17 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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Через 2 ч. 35 мин.

Известный российский тренер Александр Григорян поделился мнением о предстоящем матче 27-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром».

По мнению специалиста, несмотря на то, что петербуржцы уже обеспечили себе победу в нынешнем розыгрыше чемпионата России, им удастся забить в ворота «быков» минимум два мяча.

«Поддержу «Краснодар». Думаю, если даже «Зенит» будет пить неделю, всё равно они забьют минимум два. Это объективно. Игра завершится со счётом 2:2», — приводит слова Григоряна «Матч ТВ».

Матч «Зенит» — «Краснодар» состоится сегодня, 13 мая. Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Александр Григорян
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