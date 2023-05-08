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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семшов рассказал, при каком условии клубы РПЛ смогут конкурировать с «Зенитом»

08 Мая 2023 • 14:03 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший полузащитник «Зенита» Игорь Семшов выразил мнение, что большую роль в успехах петербургской команды играют легионеры.

Эксперт отметил, что пока за «Зенит» выступают такие футболисты, как Малком, Вендел, Вильмар Барриос и Клаудиньо, конкурировать с «сине-бело-голубыми» в чемпионате России тяжело.  

«Я думаю, что в ближайшие годы тяжело будет составить конкуренцию «Зениту», это можно сделать в том случае, если у них будет мало легионеров при большинстве русских», — цитирует Семшова ТАСС.

Напомним, вчера, 7 мая, «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ и досрочно выиграл турнир. Это чемпионство стало для «сине-бело-голубых» уже пятым подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Игорь Семшов Зенит
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