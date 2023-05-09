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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Борис Игнатьев: «Сейчас в РПЛ судят так, что никому непонятно» эксклюзив

09 Мая 2023 • 09:00 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил решение главного рефери матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Спартаком» и «Зенитом» засчитать второй гол питерцев. Напомним, в поле игру обслуживал судья Павел Кукуян.

- Как оцените работу главного арбитра Павла Кукуяна?

- У нас практически в каждой игре есть судейские ляпы, в эпизоде со вторым голом хозяев в середине поля сбили Зобнина, когда его толкал игрок «Зенита». На мой взгляд, там был фол, но сейчас мы живём по одному принципу. Если пенальти били, значит он был. Сейчас судят так, что никому непонятно. Иногда не знаешь, почему в одном моменте назначают пенальти, а в другой ситуации назначают. Этими аспектами должны заниматься люди, которые заведуют судейством как отдельным направлением. По крайнем мере, на сегодняшний день арбитры путают футболистов, которые не знают, как им поступать.

                                            

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Борис Игнатьев Павел Кукуян
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