Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черчесов сообщил, что «Ференцварош» поборется за Кузяева

10 Мая 2023 • 10:25 Комментировать (1)
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил о намерении венгерского клуба побороться за подписание полузащитника «Зенита» Далера Кузяева ближайшим летом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что 30-летний Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где интерес к нему проявляет «Фатих Карагюмрюк», за который выступает бывший одноклубник футболиста Магомед Оздоев.

По словам Черчесова, «Ференцварош» намерен в скором времени созвониться с Кузяевым, чтобы узнать планы футболиста.

«Кузяев ― основной игрок «Зенита». 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 31 матч, забил пять голов и отдал семь результативных передач.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Ференцварош Станислав Черчесов Далер Кузяев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
10 Мая 2023 в 11:26
ай и зачем кузяю ента памойка.. А-ха-ха-ха! )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 10 Мая
11:37 · Россия. Премьер-лига
Мантуан: «Выиграв РПЛ, «Зенит» доказал, что вышел бы из группы в Лиге чемпионов»
11:37 · Россия. Премьер-лига
Даса: «Захарян - очень важный игрок для «Динамо»
11:23 · Россия. Премьер-лига
Сазонов: «Провальный сезон для «Динамо»? Мы ожидали результаты лучше»
11:19 · Россия. Премьер-лига
Личка рассказал о переговорах с Галицким
11:12 · Россия. Премьер-лига
Сафонов высказался о трансфере в Европу
11:09 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Не думаю, что Писарский настолько мастеровит, что может заиграть в любом клубе»
11:06 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе: «В следующем сезоне «Сочи» может повторить успех 2022 года»
10:54 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Барач вернётся в «Крылья Советов»
10:36 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Я люблю и Семака, и Карпина, а вот Галактионова — не очень»
10:31 · Россия. Премьер-лига
Черчесов прокомментировал чемпионство «Зенита»
10:25 · Россия. Премьер-лига
Черчесов сообщил, что «Ференцварош» поборется за Кузяева 1
10:09 · Россия. Премьер-лига
Гбамбле: «Сейчас не думаю о получении российского гражданства»
09:52 · Россия. Премьер-лига
Агент — о возможном переходе Эраковича в «Краснодар»: «Думаю, пацан хочет поиграть в Лиге чемпионов»
09:40 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Я пока не говорил о переходе Азмуна ни с одним российским клубом»
09:27 · Россия. Премьер-лига
Агент Джорджевича: «Срок восстановления Луки пока неизвестен»
Все новости
Рекомендуем