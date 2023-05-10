Черчесов сообщил, что «Ференцварош» поборется за Кузяева

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов сообщил о намерении венгерского клуба побороться за подписание полузащитника «Зенита» Далера Кузяева ближайшим летом на правах свободного агента.

Ранее сообщалось, что 30-летний Кузяев может продолжить карьеру в чемпионате Турции, где интерес к нему проявляет «Фатих Карагюмрюк», за который выступает бывший одноклубник футболиста Магомед Оздоев.

По словам Черчесова, «Ференцварош» намерен в скором времени созвониться с Кузяевым, чтобы узнать планы футболиста.

«Кузяев ― основной игрок «Зенита». 11 Малкомов не бывает, команде нужно давать баланс, что Далер и делает. Когда есть шанс заполучить такого игрока, то пройти мимо него тяжело. Понятно, что мы не в первом ряду, но мы попробуем», — приводит слова Черчесова «Чемпионат».

В текущем сезоне Кузяев провёл за «Зенит» 31 матч, забил пять голов и отдал семь результативных передач.