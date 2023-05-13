Кавазашвили назвал чемпионат, который подойдёт Малкому

Экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном уходе нападающего Малкома Филипе из «Зенита».

«В случае ухода Малкома, «Зенит» потеряет основного, прекрасного футболиста. Это будет утратой. У питерцев денег много, могут найти другого игрока. Ему нужно переходить в команду, где партнеры будут давать пас», — цитирует Кавазашвили Metaratings.

По мнению эксперта, бразильцу больше подойдет немецкий или португальский чемпионат, там команды играют на высоких скоростях.

В текущем сезоне Малком принял участие в 32 матчах во всех турнирах, в которых забил 25 голов и сделал 9 ассистов.