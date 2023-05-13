Баньяц расстрелял ворота «Зенита», «Краснодар» сравнял счёт

В матче 27-го тура Премьер-лиги между «Зенитом» и «Краснодаром» начался второй тайм. И сразу голевую атаку провели футболисты «быков». Гости разыграли угловой с правого фланга, Михайло Баньяц от угла штрафной продвинулся к центру и плотно пробил по воротам, заставив голкипера «Зенита» капитулировать. Счет стал 1:1. На эту минуту «Зенит» опережает ближайшего конкурента на 14 очков, соперник же настигает «Ахмат» на пятой строчке. Текстовый репортаж на LiveResult.ru.