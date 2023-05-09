Радимов: «Снимаю шляпу перед Семаком»

Бывший полузащитник «Зенита» и главный тренер второй команды «сине-бело-голубых» Владислав Радимов оценил тренерские заслуги нынешнего наставника основного состава санкт-петербургского клуба Сергея Семака, который на днях завоевал пятое чемпионство подряд во главе питерского коллектива.

«Некоторые говорят, что с такими игроками грех не стать чемпионами. Это не так. Этого надо добиться. Я снимаю шляпу перед Семаком. До этого Семак работал в «Уфе», тогда команда была в еврокубках», - цитирует Радимова «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» обыграл «Спартак» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги и досрочно стал чемпионом. Победу гад принципиальным соперником подопечные Семака одержали благодаря голу, забитому в компенсированное время.