Ерохин — об игре в золотой форме: «Это классные и непередаваемые ощущения»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин поделился эмоциями от игры в золотой форме, в которой команда провела матч с «Краснодаром» (2:2).

«Отличная форма, думаю, цвет всем к лицу. Очень приятно было выйти в ней на поле. Это классные ощущения, непередаваемые», — приводит слова Ерохина официальный сайт «сине-бело-голубых».

Золотая форма была подготовлена специально для матча 27-го тура Российской премьер-лиги с «Краснодаром», после которого «Зенит» получил золотые медали и Кубок РПЛ.

На данный момент отрыв команды Сергея Семака от идущего на втором месте ЦСКА составляет 14 очков, но «армейцы» в эти минуты проводят свой матч тура с «Торпедо».