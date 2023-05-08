Газзаев — о Семаке: «Выиграть чемпионат России пять раз подряд — свидетельство искусства»

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о работе Сергея Семака на посту наставника «Зенита».

Напомним, что под руководством Семака «сине-бело-голубые» выиграли пять чемпионских титулов кряду. По мнению Газзаева, успехи «Зенита» обусловлены стабильностью и профессионально выстроенной системой клубного футбола.

«Выиграть чемпионат России пять раз подряд — свидетельство искусства и высокого уровня творчества тренера. Один раз можно выиграть чемпионат страны, а чтобы сделать это пять раз подряд, нужно помимо определённых тренерских качеств ещё и проявлять искусство», — приводит слова Газзаева РИА Новости.

После 26 туров РПЛ «Зенит» опережает своего ближайшего преследователя ЦСКА на 13 очков. До конца турнира командам осталось провести по четыре встречи.