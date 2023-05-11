Кавазашвили: «Карьеру Бакаева губят в «Зените», не всё в футболе измеряется трофеями»

Бывший вратарь «Спартака» и сборной СССР Анзор Кавазашвили поделился мнением о будущем воспитанника московского клуба, а ныне игрока «Зенита» Зелимхана Бакаева.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно выиграл чемпионат России. Для 26-летнего Бакаева это чемпионство стало первым в карьере.

По мнению Кавазашвили, не всё в футболе измеряется трофеями. Ветеран считает, что карьеру Бакаева губят в «Зените», но если полузащитник захочет вернуться в «Спартак», его примут обратно.

«Да, Бакаев стал чемпионом России, но его карьеру губят в «Зените», он не играет там в футбол. А в «Спартаке» был основным. Зелимхан — очень талантливый мальчик, спартаковец. Надеюсь, мы ещё будем говорить нём, как об одном из самых ярких игроков РПЛ», — цитирует Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, Бакаев перешёл в «Зенит» летом прошлого года. В составе «сине-бело-голубых» футболист успел провести 26 матчей, забить три гола и отдать две результативные передачи.