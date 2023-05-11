Селюк: Неймар и Месси покинут «ПСЖ», но вряд ли клубу будет интересен Малком

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился мнением о возможном переходе нападающего «Зенита» Малкома Филипе в «ПСЖ».

«ПСЖ» не хотел зимой покупать Малкома. Парижский клуб был готов взять бразильца только в аренду. Из аренды он бы не вернулся. Начал бы умничать», — приводит слова Селюка Rusfootball.

По мнению агента, в парижском клубе предстоящим летом произойдет большое количество изменений, лидеры команды — Лионель Месси и Неймар уйдут, будет строиться новый коллектив, но вряд ли «ПСЖ» захочет взять Малкома даже в таком состоянии.

Ранее 26-летний нападающий «Зенита» заявлял, что в его планах есть выступление в Лиге чемпионов, поэтому он думает о переходе в лиги, которые участвуют в самом престижном турнире Европы.