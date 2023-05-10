Балахнин: «Я категорически против того, чтобы российские клубы отказывались от легионеров»

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, нужно ли российским клубам приглашать иностранных футболистов.

По мнению специалиста, клубам РПЛ не стоит отказываться от услуг легионеров, так как это решение приведёт к ещё более стремительной деградации лиги.

«Если клубы РПЛ откажутся от легионеров, чемпионат России будет ещё быстрее деградировать. Хорошо, что есть «Зенит», где играют классные иностранцы. Они ещё хоть как-то держат уровень Российской премьер-лиги, и все тянутся за ними», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, что после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2) «Зенит» досрочно выиграл турнир. Этот успех стал для команды из Санкт-Петербурга уже пятым подряд.