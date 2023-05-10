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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Балахнин: «Я категорически против того, чтобы российские клубы отказывались от легионеров»

10 Мая 2023 • 14:35 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин поделился мнением о том, нужно ли российским клубам приглашать иностранных футболистов.

По мнению специалиста, клубам РПЛ не стоит отказываться от услуг легионеров, так как это решение приведёт к ещё более стремительной деградации лиги.  

«Если клубы РПЛ откажутся от легионеров, чемпионат России будет ещё быстрее деградировать. Хорошо, что есть «Зенит», где играют классные иностранцы. Они ещё хоть как-то держат уровень Российской премьер-лиги, и все тянутся за ними», — цитирует Балахнина «РБ Спорт».

Напомним, что после победы в матче 26-го тура РПЛ над «Спартаком» (3:2) «Зенит» досрочно выиграл турнир. Этот успех стал для команды из Санкт-Петербурга уже пятым подряд.   

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Балахнин
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