Агент Кассьерры отреагировал на информацию о возможном уходе игрока из «Зенита»

Никос Петропулос, агент нападающего «Зенита» Матео Кассьерры, ответил на вопрос о будущем своего клиента. Ранее сообщалось, что «сине-бело-голубые» планируют расстаться с 26-летним форвардом и подписать вместо него нападающего «Краснодара» Джона Кордобу.

«Матео не планирует покидать «Зенит» летом. На данный момент он всем здесь доволен», — приводит слова Петропулоса Sport24.

В нынешнем сезоне Кассьерра появился на поле в 31 матче во всех турнирах, в которых забил пять мячей и записал на свой счет семь голевых передач. Контракт игрока с санкт-петербургским клубом рассчитан до июня 2025 года.

«Зенит» может подписать форварда «Краснодара»