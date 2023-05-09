Масалитин: «Если у «Зенита» что-то не получается, то судьи начинают что-то выдумывать»

Экс-игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался о работе арбитров в матчах с участием «Зенита».

«Очень много в чемпионате было ошибок в пользу «Зенита». Если поднять практически весь чемпионат, то, если у «Зенита» там что-то не получается, то судьи начинают что-то выдумывать», — приводит слова Масалитина «Газета.Ру».

После 26 туров «Зенит» досрочно стал чемпионом России, набрав 64 очка. «Сине-бело-голубые» опережают идущий на втором месте ЦСКА на 13 зачетных баллов.

В следующем туре подопечные Сергея Семака примут на своем поле «Краснодар», игра пройдет 13 мая. Начало встречи запланировано на 16:30 по мск.