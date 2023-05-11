Депутат Госдумы, бывший член наблюдательного совета «Химок» Роман Терюшков в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал пятое подряд чемпионство «Зенита» в Премьер-лиге.

«На примере «Зенита» мы можем наблюдать футбольную аксиому - деньги стабильно решают всё. У клуба, первого в строчке по финансовой составляющей, регулярное первое место. Почему спросите вы? Да потому что невозможно занять спортивное место ниже первого, имея первое место по финансам. Иначе будет разрушена гегемония финансового рейтинга и встаёт вопрос перед «Зенитом», где те самые деньги. А так и деньги целы, и место везде первое», - сказал Терюшков.

Команда под руководством Сергея Семака выигрывает чемпионат России пятый раз подряд. В сезоне-2017/18 чемпионом России становился «Локомотив». После этого в Премьер-лиге наступила гегемония «Зенита».