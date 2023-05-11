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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Таранов назвал лучший футбольный клуб России по инфраструктуре

11 Мая 2023 • 19:13 Комментировать
Зенит
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Краснодар
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13.05 16:30

Бывший защитник «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о лучшем клубе России по уровню развития инфраструктуры.

«Лучший – «Краснодар». В регионе погода позволяет круглый год играть на лучших зелёных полях, а также там отличные условия для работы и восстановления», - заявил бывший футболист Metaratings.

Как добавил Таранов, при всём богатстве инфраструктуры, в клубе избегают излишек роскоши.

«Чартерными рейсами летала только основа, а вторая команда на матчи ФНЛ добиралась обычными регулярными рейсами», - отметил экс-игрок «Краснодара».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Иван Таранов
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