Таранов назвал лучший футбольный клуб России по инфраструктуре

Бывший защитник «Краснодара» и самарских «Крыльев Советов» Иван Таранов поделился мнением о лучшем клубе России по уровню развития инфраструктуры.
«Лучший – «Краснодар». В регионе погода позволяет круглый год играть на лучших зелёных полях, а также там отличные условия для работы и восстановления», - заявил бывший футболист Metaratings.
Как добавил Таранов, при всём богатстве инфраструктуры, в клубе избегают излишек роскоши.
«Чартерными рейсами летала только основа, а вторая команда на матчи ФНЛ добиралась обычными регулярными рейсами», - отметил экс-игрок «Краснодара».
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