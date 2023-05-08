Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в эксклюзивном комментарии для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» оценил результат матча 26-го тура Российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Спартаком». Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу питерцев.

- Московский коллектив навязал бой чемпиону страны?

- Матч был интересным, динамичным и напряжённым, таким его сделал «Спартак». Если бы «Спартак» не смог составить конкуренцию «Зенита», мы увидели чемпиона страны, который диктовал свои условия по ходу всего чемпионата. Тогда мы бы думали, что «Зенит» вне конкуренции, но всё сложилось иначе. «Спартак» очень хотел показать свои возможности, а ошибки индивидуального характера привели к поражению москвичей. При этом «Зенит» имел преимущество по игре и мог забирать победу, до первого гола «Спартак» был учеником, смотрящим на учителя. После этого «красно-белые» стали много атаковать и диктовать свои условия. «Спартак» составил своим соперникам хорошую конкуренцию, мы были участниками интересного спектакля.

- Как думаете, почему Александр Селихов допустил результативную ошибку?

- Наверное, у него сдали нервы. Напряжение и статус матча надавили на него, бывают такие психотипы. Кто-то долго входит в такие игры, а кто-то – нет. Селихов допустил большую ошибку, связанную с большим напряжением.