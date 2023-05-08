Кордоба — лучший игрок «Краснодара» в апреле

Форвард «Краснодара» Джон Кордоба признан лучшим футболистом команды по итогам апреля. Об этом сообщает официальный сайт кубанского клуба.

Колумбиец набрал в голосовании среди болельщиков 27 процентов голосов, опередив полузащитников Никиту Кривцова (20%) и Эдуарда Сперцяна (16%).

29-летний нападающий в апреле принял участие в четырех матчах Российской премьер-лиги и сыграл в одной встрече в Кубке страны. На счету Кордобы в этих играх пять забитых мячей и три голевые передачи.

После 26 туров «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, имея в своем активе 42 набранных очка.