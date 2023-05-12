Защитник «Ростова» Максим Осипенко попал в сферу интересов «Зенита».

Как стало известно Rusfootball, ранее «сине-бело-голубые» пытались подписать защитника ЦСКА Игоря Дивеева, однако столичный клуб не стал продавать одного из своих лидеров «Зениту». Помимо этого, сообщалось, что «армейцы» договорись с Дивеевым о продлении трудового договора.

По информации источника, после отказа по Дивееву «Зенит» переключился на Осипенко, у которого контракт с «Ростовом» рассчитан до 2027 года.

В текущем сезоне 28-летний Осипенко принял участие в 32 матчах во всех турнирах, забил семь голов и записал на свой счет один ассист. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 4,5 миллиона евро.