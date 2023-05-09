Игрок «Оренбурга» сравнил «Газпром Арену» с «Камп Ноу»

Болгарский защитник «Оренбурга» Матео Стаматов за период выступлений в России впечатлился российскими футбольными аренами. Больше всего ему понравились домашний стадион «Краснодара» и арена новоиспечённых чемпионов России – питерского «Зенита». Эти стадионы заслужили сравнения с домашней ареной «Барселоны» - «Камп Ноу».

«Ни один стадион в мире не конкурент «Камп Ноу». Но если обратить внимание на внешний вид, то в России стадионы «Краснодара» и «Зенита» могут посоперничать с ареной «Барселоны», они тоже невероятно красивые», - высказался игрок в эфире «Матч-Премьер».

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