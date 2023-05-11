Андрей Мостовой: «В этом году чемпионство особенное»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился эмоциями от победы в чемпионате России.

Напомним, в матче 26-го тура РПЛ «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак» (3:2) и завоевали своё пятое чемпионство подряд.

«У меня третье чемпионство, хет-трик. В этом году особенное, наверное, это зависит от матча — обыграли «Спартак». Когда 2:2, они сравняли, думал — ну блин, как так… «Спартак» заноза такая для нас, матчи постоянно острые», — приводит слова Мостового «РБ Спорт».

Также футболист похвалил за игру своего одноклубника Малкома, отметив, что бразильцу можно и нужно уезжать выступать в другой чемпионат.

В текущем розыгрыше РПЛ Малком провёл за «Зенит» 26 матчей, в которых забил 22 гола. Сейчас южноамериканский нападающий, недавно получивший российский паспорт, возглавляет рейтинг лучших бомбардиров лиги.