Аршавин сообщил, что в «Зените» может появиться новый вратарь

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин, в настоящий момент занимающий должность заместителя генерального директора по спортивному развитию клуба, сообщил, что в петербургской команде может появиться новый вратарь.

Аршавин также отметил, что пока договорённости о продлении контракта с нынешним голкипером команды Михаилом Кержаковым у клуба нет. По словам экс-футболиста, последнее слово в этом вопросе останется за главным тренером команды Сергеем Семаком.

«Может появиться кто‑то ещё из вратарей. Слово останется за Семаком, как он видит тройку голкиперов в следующем году, решения финального нет. По Мише нет договоренности, остаётся он или нет. Это вопрос двух‑трёх недель перед окончанием сезона», — приводит слова Аршавина «Матч ТВ».

После 26 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Зенит» обеспечил себе победу в турнире. Свой ближайший матч «сине-бело-голубые» проведут сегодня, 13 мая, против «Краснодара». Начло — в 16:30 по московскому времени.