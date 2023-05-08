Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Дьяков: В следующем году «Локомотив» будет в пятёрке

08 Мая 2023 • 21:37 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах «Локомотива» в следующем розыгрыше чемпионата России.

«Не знаю, как по поводу борьбы за чемпионство, но думаю, что команда будет в первой пятерке. Это вполне возможно. Естественно, еще надо усилить какие-то позиции», — цитирует Дьякова Rusfootball.

По мнению эксперта, «красно-зеленым» для конкуренции с «Зенитом» необходимо очень сильно поработать над составом, ведь на данный момент «сине-бело-голубые» на три головы превосходят другие клубы.

После 26 туров «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Зенит Виталий Дьяков
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Локомотив Москва Локомотив Москва
Сочи Сочи
3
0
2.21 3.60 3.25
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 08 Мая
22:52 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе - о разгромном поражении от «Локомотива»: Мне кажется, равная была игра
22:13 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: Я сдал все документы для получения российского гражданства
22:02 · Россия. Премьер-лига
Салихова ответила Быстрову на оскорбления в свой адрес
21:52 · Россия. Премьер-лига
Вагнер - о рекорде Промеса: «Если бы я продолжил выступать в России, то Промес вряд ли бы побил мой результат»
21:42 · Россия. Премьер-лига
Быстров - о Зареме: «Я бы в рот дал этой мамашке свисток, чтобы она свистеть пошла и попробовать, как это на вкус» 2
21:37 · Россия. Премьер-лига
Дьяков: В следующем году «Локомотив» будет в пятёрке
21:33 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» рассказали о состоянии Пиняева
21:29 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» сообщили, что хотят сохранить Изидора
21:23 · Россия. Премьер-лига
Баранник: Я меньше всех сомневался в том, что Дзюба сплотит «Локомотив»
21:13 · Россия. Премьер-лига
Баранник объяснил, за счёт чего «Локомотив» добился прогресса
21:04 · Россия. Премьер-лига
В «Локомотиве» высказались о возможном продлении контракта с Дзюбой
20:42 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов: «Спартак» может занять второе место в РПЛ 1
20:34 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Локомотива» Погостнов: «Как не за что бороться? У нас стоит задача побеждать в каждой игре»
20:31 · Россия. Премьер-лига
Галактионов высказался о состоянии Дзюбы
20:15 · Россия. Премьер-лига
Нобоа: «Сочи» показывает хороший футбол, но не хватает голов»
Все новости
Рекомендуем