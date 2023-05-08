Дьяков: В следующем году «Локомотив» будет в пятёрке

Бывший футболист «Ростова» Виталий Дьяков поделился мнением о перспективах «Локомотива» в следующем розыгрыше чемпионата России.

«Не знаю, как по поводу борьбы за чемпионство, но думаю, что команда будет в первой пятерке. Это вполне возможно. Естественно, еще надо усилить какие-то позиции», — цитирует Дьякова Rusfootball.

По мнению эксперта, «красно-зеленым» для конкуренции с «Зенитом» необходимо очень сильно поработать над составом, ведь на данный момент «сине-бело-голубые» на три головы превосходят другие клубы.

После 26 туров «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 35 очков.