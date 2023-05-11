Владимир Федотов назвал секреты успеха «Зенита»

Наставник московских армейцев Владимир Федотов порассуждал о секрете успеха питерского «Зенита», который в прошедшие майские праздники оформил пятое кряду чемпионство в РПЛ.

«Зенит» берёт трофеи за счет системных трансферов. Думаю, в этом суть. А также за счет хорошей организации, хорошей работы на трансферном рынке. Нам есть куда стремиться», - цитирует специалиста «Матч ТВ».

Напомним, что один раз в сезоне ЦСКА удалось победить «Зенит». Это случилось в прошедшем марте, на «ВЭБ Арене» команда Федотова отпраздновала успех с минимальным счётом – 1:0.

Первый матч между соперниками в сезоне прошёл в пятом туре, в Санкт-Петербурге – там победу одержали питерцы, 2:1.

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