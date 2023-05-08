Мостовой: «Я бы посмотрел, как «Зенит» стал чемпионом, если бы убрал ключевых иностранцев»

Бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением о досрочном чемпионстве «Зенита».

Эксперт считает, что «сине-бело-голубые» не смогли бы добиться такого достижения, если бы не звёздные иностранцы в составе петербургской команды.

«Я бы посмотрел, как «Зенит» стал бы чемпионом за четыре тура до конца сезона, если бы убрали ключевых иностранцев. «Зенит» и в следующем сезоне станет чемпионом, если состав сохранится», — цитирует Мостового «Чемпионат».

Напомним, что «Зенит» выиграл пять последних розыгрышей РПЛ кряду. Последней командой, которой удавалось выигрывать титул до «сине-бело-голубых» был московский «Локомотив».

После 26 туров чемпионата России «Зенит» опережает второй ЦСКА на 13 очков. До конца сезона командам осталось провести по четыре матча.