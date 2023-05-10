Дьяков уверен, что «Зенит» выиграл бы РПЛ и с другим тренером

Бывший динамовец Виталий Дьяков оценил заслуги Сергея Семака в пятом кряду чемпионстве питерского «Зенита».

«Сейчас у этого клуба есть такие, которых ни у кого в РПЛ нет: это и подбор игроков, и скамейка запасных. Безусловно, заслуга Семака велика, но «Зенит» по составу намного сильнее всех, будь у команды другой тренер – они бы тоже взяли РПЛ», - рассуждает Дьяков для Vprognoze.ru.

Напомним, «Зенит» официально стал недосягаем для команды со второго места в чемпионате России после победы над «Спартаком» (3:2) 7 мая. Сегодня вечером питерский клуб официально анонсировал церемонию награждения команды – она пройдёт после домашнего матча с «Краснодаром», 13 мая.