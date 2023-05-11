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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Петржела назвал единственный шанс «Зенита» удержать Малкома

11 Мая 2023 • 21:00 Комментировать
Зенит
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Краснодар
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13.05 16:30

Бывший наставник питерского «Зенита» Властимил Петржела назвал единственный для «сине-бело-голубых» шанс удержать в своих рядах форварда Малкома Филипе.

«Думаю, это был последний сезон Малкома. У него больше нет мотивации играть за «Зенит» — он все выиграл, денег заработал», - заявил Петржела «РБ Спорт», добавив, что теперь единственный способ питерцев удержать форварда – это в два раза повысить ему заработную плату.

Малком – лучший бомбардир чемпионата России на данный момент. С 22 голами он возглавляет бомбардирскую гонку, всего у 26-летнего бразильца в этом сезоне 25 забитых мячей во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Властимил Петржела Малком Филипе
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