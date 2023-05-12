Булыкин: «Зенит» — фаворит, но у «Краснодара» есть шансы»

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин высказался перед матчем 27-го тура РПЛ «Зенит» - «Краснодар».

«Зенит» — чемпион. Думаю, они захотят сделать болельщикам подарок и сыграют на результат. Но если проиграют, не разочаруются. У «Краснодара» есть хорошие шансы, ведь «Зенит» будет играть расслабленно. Фаворит по-любому питерский клуб, но у «быков» есть шансы», — приводит слова Булыкина Sport24.

По мнению эксперта, команды будут действовать аккуратно, поэтому мы не увидим очень зрелищной игры. Булыкин предположил, что поединок завершится со счетом 1:1.

Встреча между «Зенитом» и «Краснодаром» состоится завтра, 13 мая, начало игры — в 16:30 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Зенит» проведёт матч с «Краснодаром» в золотой форме

