Канищев: «Игра «Зенита» с «Краснодаром» будет похожа на тренировку»

Бывший игрок «Зенита» Александр Канищев поделился мнением о матче 27-го тура РПЛ, в котором петербургская команда примет на своём поле «Краснодар».

Напомним, что после победы над «Спартаком» (3:2) в своём предыдущем матче «сине-бело-голубые» обеспечили себе чемпионский титул, который стал для них уже пятым подряд. Поэтому после игры с «Краснодаром» состоится официальное чествование «Зенита».

По мнению Канищева, предстоящий матч будет похож на тренировку, так как обе команды свои задачи уже решили.

«Зенит» все свои задачи решил, у «Краснодара» тоже задач на чемпионат нет. Состав у них может быть не самый сильный, лидеров приберегут для матча на Кубок. Будет, короче говоря, праздник на «Газпром Арене», — цитирует Канищева «РБ Спорт».

Также эксперт выразил уверенность в том, что «Зенит» не проиграют «Краснодару». Канищев считает, что «быки» только помогут создать праздничное настроение на стадионе.

Матч «Зенит» — «Краснодар» проходит в эти минуты. Сейчас идёт начало первого тайма, счёт пока не открыт — 0:0.