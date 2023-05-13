Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак подвёл итоги матча против «Краснодара»

13 Мая 2023 • 19:25 Комментировать
Зенит
2:2
Краснодар
окончен

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы на своём поле сыграла вничью с «Краснодаром» со счётом 2:2.

Специалист отметил, что около штрафной его команды практически не было моментов, но все равно было пропущено два мяча.

«Пришлось отыгрываться. Старались играть до последней минуты. Получилось. Соперник тоже очень старался. Моим ребятам спасибо за игру», - заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что уже в прошлом туре «Зенит» гарантировал себе золотые медали РПЛ после победы над «Спартаком» (3:2).

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Краснодар Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Химки Химки
Спартак Москва Спартак Москва
1
1
6.60 4.90 1.47
Видео
Окончен
Зенит Зенит
Краснодар Краснодар
2
2
1.40 5.20 7.60
Видео
68 мин
ЦСКА Москва ЦСКА Москва
Торпедо Москва Торпедо Москва
2
0
1.36 5.00 9.40
Видео
14.05.23 в 14:00
Крылья Советов Крылья Советов
Локомотив Москва Локомотив Москва
2.42 3.60 2.85
Видео
14.05.23 в 16:30
Динамо Москва Динамо Москва
Ахмат Ахмат
2.08 3.55 3.65
Видео
14.05.23 в 19:00
Факел Факел
Пари НН Пари НН
2.16 3.50 3.40
Видео
14.05.23 в 19:00
Сочи Сочи
Ростов Ростов
2.60 3.65 2.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 13 Мая
20:22 · Россия. Премьер-лига
Малком заявил, что не доиграет сезон до конца
20:09 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ Алаев: «Мы хотим видеть конкурентную борьбу за чемпионство в матчах»
20:03 · Россия. Первая лига
«Рубин» почти вернулся в РПЛ, обыграв «Акрон»
19:57 · Россия. Премьер-лига
Салихова: Абаскаль — третий наставник «Спартака», который страдает от судейства 1
19:50 · Россия. Премьер-лига
Мирзов: «Я не раскрылся в «Спартаке», как хотел»
19:48 · Россия. Премьер-лига
Обляков удвоил перевес ЦСКА в матче с «Торпедо»
19:47 · Кубок России
Президент РФС Дюков: Суперфинал Кубка России состоится в «Лужниках»
19:46 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» забил на 19 голов больше ожидаемого количества
19:34 · Россия. Премьер-лига
Президент РФС Дюков: «Гегемония – это не проблема «Зенита»
19:33 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин: «Зенит» будет доминировать до тех пор, пока конкуренты не усилятся хорошими легионерами
19:30 · Россия. Премьер-лига
Быстрый гол Чалова в ворота «Торпедо» - видео видео
19:27 · Россия. Первая лига
«Родина» приблизилась к топ-4, забив 5 мячей «Нефтехимику»
19:25 · Россия. Премьер-лига
Семак подвёл итоги матча против «Краснодара»
19:23 · Россия. Премьер-лига
Червиченко — о предстоящем дерби «Спартак» - ЦСКА: Команда Абаскаля выглядит хуже «армейцев»
19:20 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА уже ведёт в матче против «Торпедо» после быстрого гола Чалова
Все новости
Рекомендуем