Семак подвёл итоги матча против «Краснодара»

Главный тренер питерского «Зенита» Сергей Семак высказался о матче 27-го тура Российской премьер-лиги, в котором команда с берегов Невы на своём поле сыграла вничью с «Краснодаром» со счётом 2:2.

Специалист отметил, что около штрафной его команды практически не было моментов, но все равно было пропущено два мяча.

«Пришлось отыгрываться. Старались играть до последней минуты. Получилось. Соперник тоже очень старался. Моим ребятам спасибо за игру», - заявил Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что уже в прошлом туре «Зенит» гарантировал себе золотые медали РПЛ после победы над «Спартаком» (3:2).