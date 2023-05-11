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Нигматуллин: «Думаю, «Зенит» в любом случае продлит контракт с Кержаковым»

11 Мая 2023 • 15:53 Комментировать
Зенит
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Краснодар
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13.05 16:30

Бывший вратарь «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о будущем голкипера «Зенита» Михаила Кержакова.

Напомним, что действующий контракт 36-летнего футболиста с петербургским клубом рассчитан до конца июня нынешнего года. По мнению Нигматуллина, «Зенит» продлит соглашение с Кержаковым, который ценит каждое мгновение, проведённое в своём родном клубе.

«Думаю, что в любом случае с Кержаковым продлят контракт. Просто сейчас пауза, чтобы понять, в какой роли продлевать. Не думаю, что у Кержакова будет вариант лучше, чем находиться дома, в родной команде», — приводит слова Нигматуллина «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Кержаков провёл за «Зенит» 26 матчей, пропустил в них 15 мячей и в 14 встречах сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Руслан Нигматуллин Михаил Кержаков
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