Гришин: «Семак — сильнейший тренер в России»

Тренер академии ЦСКА Александр Гришин поделился мнением о досрочном чемпионстве «Зенита».

Напомним, вчера, 7 мая, «сине-бело-голубые» обыграли «Спартак» (3:2) в матче 26-го тура чемпионата России и завоевали своё пятое чемпионство подряд.

Эксперт отметил, что гегемоны есть в каждом чемпионате, выделив при этом работу главного тренера «Зенита» Сергея Семака.

«Надо отдать должное Семаку, потому что на протяжении пяти лет у «Зенита» менялся состав, схемы. Семак — сильнейший тренер в России, и он потенциальный тренер сборной», — приводит слова Гришина «РБ Спорт».

Также специалист выразил мнение, что у «Ростова» не хватит ресурсов для того, чтобы бороться за тройку призёров. Поэтому серебряные медали разыграют между собой ЦСКА и «Спартак».

После 26 туров РПЛ вторую строчку занимает ЦСКА, опережающий третий «Ростов» на одно очко, а четвёртый «Спартак» — на два.