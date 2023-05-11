Мостовой перечислил ключевых игроков «Зенита»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших футболистах «Зенита».

«Если говорить о лучших футболистах «Зенита» в этом сезоне, то само собой на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне Малком забил 25 голов, на счету Вендела 9 голов, а Барриос отметился одним забитым мячом.

После 26 туров «Зенит» стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 64 очка. Под руководством Сергея Семака «сине-бело-голубые» стали чемпионами России в пятый раз подряд.