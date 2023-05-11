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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой перечислил ключевых игроков «Зенита»

11 Мая 2023 • 19:00 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
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13.05 16:30

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой ответил на вопрос о лучших футболистах «Зенита».

«Если говорить о лучших футболистах «Зенита» в этом сезоне, то само собой на первом месте Малком, потом Вендел, а третьим назову Барриоса. Это ключевые фигуры», — приводит слова Мостового Metaratings.

В текущем сезоне Малком забил 25 голов, на счету Вендела 9 голов, а Барриос отметился одним забитым мячом.

После 26 туров «Зенит» стал недосягаемым для соперников в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 64 очка. Под руководством Сергея Семака «сине-бело-голубые» стали чемпионами России в пятый раз подряд.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Александр Мостовой Вильмар Барриос Малком Филипе Маркус Вендел
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