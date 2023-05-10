Тренер «Зенита» Оливейра: Бразильцы не собираются уходить

Помощник главного тренера «Зенита» Сергея Семака, Вильям Оливейра, высказался о возможном уходе нападающего Малкома из питерского клуба в зимнее трансферное окно.

Специалист отметил, что футболист доволен своим нынешнем положением в клубе, к тому же он проводит свой лучший сезон в карьере.

«Нет никаких предпосылок, чтобы покинуть клуб. Моё мнение: он никуда не собирается уходить из «Зенита». То же самое можно сказать про остальных бразильцев», - приводит слова Оливейры «Чемпионат».

Контракт Малкома с командой с берегов Невы рассчитан до 30 июня 2027 года. Его соглашение рассчитано до 30 июня 2027 года.