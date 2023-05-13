Ловчев: Многие игроки «Зенита» уже мысленно могут быть в отпуске

Ветеран «Спартака» и футбольный эксперт Евгений Ловчев высказался о предстоящем первом матче «Зенита» в качестве чемпионата России. В 27-м туре РПЛ команда Сергея Семака примет на своем поле «Краснодар».

«После оформления чемпионства начинается известная история, когда многие игроки уже мыслями в отпуске. Вот мы уже слышим от Малкома, что у него в Бразилии ребенок родился, и он хотел бы поскорее оказаться в семье. Поэтому можно предположить, что игра получится равной», — цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Матч «Зенит» - «Краснодар» пройдет сегодня, 13 мая, и начнется в 16:30 по московскому времени. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.