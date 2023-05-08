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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Чинквини: «Это я посоветовал «Зениту» кандидатуру Семака»

08 Мая 2023 • 17:12 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Бывший менеджер «Зенита» Оресте Чинквини рассказал, как повлиял на назначение Сергея Семака на пост главного тренера петербургской команды в 2018 году.

Напомним, вчера, 7 мая, «Зенит» обыграл на своём поле «Спартак» (3:2) в 26-м туре РПЛ и досрочно выиграл турнир. По мнению Чинквини, сейчас Семак является лучшим тренером России, так как сумел завоевать пять чемпионских титулов подряд.

«Помню, как-то бывший президент «Зенита» Сергей Фурсенко спросил меня: «Оресте, кто мог бы стать хорошим тренером для «Зенита»?». Я незамедлительно ответил — Семак. Так что это я посоветовал «Зениту» его кандидатуру и, как видите, с выбором не ошибся», — цитирует Чинквини «РБ Спорт».

Также Чинквини подчеркнул, что Семака заприметил ещё бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло, работавший с россиянином в национальной команде.

Свой следующий матч «Зенит» проведёт 13 мая против «Краснодара». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Оресте Чинквини
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