Агент Малкома и Клаудиньо – о будущем игроков в «Зените»: Я до сих пор не знаю, что произойдёт

Агент футболистов питерского «Зенита» Малкома и Клаудиньо, Луис Фернандо Гарсия, высказался о будущем своих клиентов в составе команды с берегов Невы.

Агент в разговоре с bobsoccer.ru заявил, что до сих пор не знает, что произойдёт.

Также он отметил, что идут консультации с руководством клубом о том, что игроки могут улететь на родину после матча с «Краснодаром» и не принять участия в трёх последних турах («Факел» (дома), «Оренбург» и «Сочи» (на выезде).

Напомним, что «Зенит» после победы над «Спартаком» (3:2) в рамках 26-го тура РПЛ гарантировал себе золотые медали. Отрыв от ЦСКА составляет 13 очков.