Агент: Переход Писарского в «Крылья Советов» был ошибкой, теперь о «Зените» можно забыть

Виктор Панченко, агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, высказался о переходе игрока в самарский клуб из «Оренбурга».

«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

За «Крылья Советов» Писарский провел 14 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 2026 года.