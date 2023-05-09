Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент: Переход Писарского в «Крылья Советов» был ошибкой, теперь о «Зените» можно забыть

09 Мая 2023 • 17:38 Комментировать
Зенит
...
Краснодар
13.05 16:30

Виктор Панченко, агент нападающего «Крыльев Советов» Владимира Писарского, высказался о переходе игрока в самарский клуб из «Оренбурга».

«Изначально я объяснял Писарскому насчет перехода в «Крылья Советов», что это будет большой ошибкой. Я был против этого перехода, и время показывает, что я прав, это действительно ошибка. Теперь и о «Зените» можно забыть», — приводит слова Панченко «РБ Спорт».

За «Крылья Советов» Писарский провел 14 матчей с учетом всех турниров, в которых отметился тремя забитыми мячами и записал в свой актив одну результативную передачу. Контракт футболиста с самарским клубом рассчитан до 2026 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Крылья Советов Виктор Панченко Владимир Писарский
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЗЕНИТ КРАСНОДАР
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 09 Мая
18:28 · Россия. Премьер-лига
Кечинов считает, что «Спартак» должен довериться Абаскалю
18:23 · Россия. Премьер-лига
Гарре – о Сперцяне: «Мне нравится стиль его игры»
18:19 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» хочет прекратить гегемонию «Зенита»
18:16 · Россия. Премьер-лига
Самсонов заявил, что не покинет «Торпедо» в случае вылета из РПЛ
18:14 · Россия. Премьер-лига
Даниил Денисов: «Спартак» провёл достойный матч против «Зенита»
18:08 · Россия. Премьер-лига
Мойзес останется в ЦСКА
18:00 · Россия. Премьер-лига
Марадишвили может сыграть за сборную Грузии уже в июне
17:55 · Россия. Премьер-лига
Агент спартаковца Дуарте возмущён высказываниями экспертов
17:52 · Россия. Премьер-лига
Стаматов: «Футболисты «Зенита» играют на уровень выше всех игроков РПЛ»
17:41 · Россия. Премьер-лига
Рианчо сделал прогноз на серебряного призёра РПЛ
17:33 · Россия. Премьер-лига
Камоцци надеется, что «Спартак» финиширует вторым в РПЛ
17:31 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Оренбурга» сравнил «Газпром Арену» с «Камп Ноу»
17:30 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Возраст Набабкина? Для защитника это нормально»
17:27 · Россия. Премьер-лига
В «Ахмате» высказались о будущем Ташуева
17:27 · Россия. Премьер-лига
Гаджиев выделил ещё один клуб РПЛ, кроме «Зенита»
Все новости
Рекомендуем