Кассьерра — о низкой результативности: «Я сам хочу забивать больше»

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра высказался о своей низкой результативности в текущем сезоне РПЛ.

«Знаю, что болельщики задают много вопросов насчет моих голов, я сам хочу забивать больше, но пока отличился лишь один раз. В прошлом сезоне я забил много, в этом пока не получается», — приводит слова Кассьерры «РБ Спорт».

Футболист отметил, что самое главное для него — достигать необходимого результата и наслаждаться моментом, но если будет возможность забивать, то отлично, если нет — нужно будет продолжать работать.

В текущем сезоне 26-летний колумбиец принял участие в 23 матчах Российской премьер-лиги, в которых забил один гол и сделал пять ассистов.